На пляже в Одессе американец произвел настоящий фурор игрой на волынке

В День Независимости, 24 августа, на набережной Малого Фонтана в Одессе американец исполнил гимн Украины на волынке и сорвал бурные аплодисменты благодарных зрителей.

Одна из очевидец засняла выступление на камеру и поделилась видео с изданием odessa online . (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Как можно услышать на кадрах, после исполнения гимна Украины зрители начали выкрикивать "Слава Украине!"и "Героям Слава".

Отмечается, что музыкант дает такие концерты ежедневно.

Ранее мы писали, что другой иностранец пришел в футболке с флагом РФ на поднятие украинского флага в Одессе.

Организаторы попросили его выйти за разметку, которая была нанесена вокруг военного оркестра, он начал возмущаться.

Напомним, что залпы военных кораблей НАТО возле порта всполошили одесситов: кадры с места

Также, мужчина в футболке с триколором РФ явился на поднятие украинского флага: полиция среагировала, видео

Politeka рассказывала, массовую драку устроили во время поднятия флага Украины: на месте много полиции, фото