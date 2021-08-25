На пляже в Одессе американец произвел настоящий фурор игрой на волынке

В День Независимости, 24 августа, на набережной Малого Фонтана в Одессе американец исполнил гимн Украины на волынке и сорвал бурные аплодисменты благодарных зрителей.

Одна из очевидец засняла выступление на камеру и поделилась видео с изданием odessa online. (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Как можно услышать на кадрах, после исполнения гимна Украины зрители начали выкрикивать "Слава Украине!"и "Героям Слава".

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Отмечается, что музыкант дает такие концерты ежедневно.

Ранее мы писали, что другой иностранец пришел в футболке с флагом РФ на поднятие украинского флага в Одессе.

Организаторы попросили его выйти за разметку, которая была нанесена вокруг военного оркестра, он начал возмущаться.

Напомним, что залпы военных кораблей НАТО возле порта всполошили одесситов: кадры с места

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