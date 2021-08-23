В Одессе задержали иностранца в футболке с российским флагом
Известно, что мужчина пришел в футболке с флагом РФ на поднятие украинского флага.
В результате чего едва не возник конфликт с мужчиной, который сделал замечание провокатору.
Организаторы попросили его выйти за разметку, которая была нанесена вокруг военного оркестра, он начал возмущаться.
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Иностранец попытался сбежать, но полицейские догнали его и надели наручники.
К слову, день Государственного Флага сегодня отмечают в Украине
В столице России также решили отметить украинский праздник поднятием сине-желтого флага прямо возле Кремля.
На данный момент неизвестно, кто и зачем поднял украинский флаг в Москве.
Видео разместила в своем Telegram-канале народный депутат Юлия Гришина.
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