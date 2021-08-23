В Одессе задержали иностранца в футболке с российским флагом

Известно, что мужчина пришел в футболке с флагом РФ на поднятие украинского флага.

В результате чего едва не возник конфликт с мужчиной, который сделал замечание провокатору.

Организаторы попросили его выйти за разметку, которая была нанесена вокруг военного оркестра, он начал возмущаться.

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Иностранец попытался сбежать, но полицейские догнали его и надели наручники.

К слову, день Государственного Флага сегодня отмечают в Украине

В столице России также решили отметить украинский праздник поднятием сине-желтого флага прямо возле Кремля.

На данный момент неизвестно, кто и зачем поднял украинский флаг в Москве.

Видео разместила в своем Telegram-канале народный депутат Юлия Гришина.

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