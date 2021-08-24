В Одессе в День Независимости Украины прошёл морской военный парад

Под звуки оркестра огромное количество людей наблюдали за кораблями Украины и НАТО возле Одесского порта.

Залпы кораблей и полеты истребителей завороживали людей, наблюдающих за парадом.

Не менее восторженно публика реагировала на высадку десанта в море из украинских вертолетов.

Видео с места можно увидеть здесь.

К слову, посмотреть военный парад в Киеве съехались тысячи людей.

В сети появилось фото на котором видно, что взрослые люди и дети, желающие увидеть парад ко Дню Независимости, даже забрались высоко на ворота и заборы.

"На улице Прорезной, которая прилегает к Крещатику, настоящее столпотворение. А с другой стороны улицы молодежь взобралась на ворота. Полиция никого не снимает", - говорится в сообщении.

Напомним, давка возникла в метро Киева: люди торопились попасть на военный парад, безумные кадры

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