В Одессе в День Независимости Украины прошёл морской военный парад
Под звуки оркестра огромное количество людей наблюдали за кораблями Украины и НАТО возле Одесского порта.
Залпы кораблей и полеты истребителей завороживали людей, наблюдающих за парадом.
Не менее восторженно публика реагировала на высадку десанта в море из украинских вертолетов.
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Видео с места можно увидеть здесь.
К слову, посмотреть военный парад в Киеве съехались тысячи людей.
В сети появилось фото на котором видно, что взрослые люди и дети, желающие увидеть парад ко Дню Независимости, даже забрались высоко на ворота и заборы.
"На улице Прорезной, которая прилегает к Крещатику, настоящее столпотворение. А с другой стороны улицы молодежь взобралась на ворота. Полиция никого не снимает", - говорится в сообщении.
Напомним, давка возникла в метро Киева: люди торопились попасть на военный парад, безумные кадры
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