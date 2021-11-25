В Одессе задержали вербовщика, который организовал канал работорговли, жертвами его стали моряки.
Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой пресс-службу
32-летний житель Херсона вместе с сообщником вербовал украинских моряков, у которых были проблемы с разрешительными документами и находились в затруднительном положении.
Фигурант обещал решить «вопрос» по устройству их на высокооплачиваемую работу на судах дальнего плавания за границей. А итоге местом работы этих моряков становились яхты, которые переправляли нелегальных мигрантов из Западной Азии в Грецию и Италию.
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Кроме того, жертвами противоправной деятельности были и граждане, не имевшие никаких навыков в судоходстве.
За каждого завербованного украинца злоумышленник получал по 2 тысячи американских долларов. Деньги он получал от сообщников из-за границы. После задержания злоумышленника в его квартире проведены санкционированные обыски. Сейчас фигурант преступной схемы задержан, он помещен в СИЗО.
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