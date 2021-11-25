За каждого завербованного получал по 2 тыс. долларов

В Одессе задержали вербовщика, который организовал канал работорговли, жертвами его стали моряки.

Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой пресс-службу ГУНП в Одесской области.

32-летний житель Херсона вместе с сообщником вербовал украинских моряков, у которых были проблемы с разрешительными документами и находились в затруднительном положении.

Фигурант обещал решить «вопрос» по устройству их на высокооплачиваемую работу на судах дальнего плавания за границей. А итоге местом работы этих моряков становились яхты, которые переправляли нелегальных мигрантов из Западной Азии в Грецию и Италию.

Кроме того, жертвами противоправной деятельности были и граждане, не имевшие никаких навыков в судоходстве.

За каждого завербованного украинца злоумышленник получал по 2 тысячи американских долларов. Деньги он получал от сообщников из-за границы. После задержания злоумышленника в его квартире проведены санкционированные обыски. Сейчас фигурант преступной схемы задержан, он помещен в СИЗО.

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