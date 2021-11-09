Двенадцать человек освободили из настоящего рабства, которое организовали ромы в Одесской области.
Подробности сообщили в пресс-службе регионального
По данным правоохранителей, трое злоумышленников ромской национальности искали будущих жертв ж/д вокзале Одессы.
Они выбирали тех, кто попал в сложную ситуацию или лишился жилья и предлагали зарплату от 7000 до 12000, крышу над головой и пропитание. Но на самом деле несчастных ждало самое настоящее рабство.
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Людей селили на ферме в разваливающиеся сараи в селе Старокозачье Белгород-Днестровского района, а потом заставляли работать по 16 часов в сутки без выходных на поле под надзором "надсмотрщиков". За попытки протестовать — жестоко избивали.
Все доходы ограничили некачественным алкоголем и скудной протухшей едой.
Правоохранители освободили 12 человек, пятеро из которых решились заявить о пережитом кошмаре. Также во время обысков в хозяйстве нашли жителя Закарпатья, который надеялся спрятаться от срока за кражу.
Напомним, десятки жителей попали в рабство
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