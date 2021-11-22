В Одессе очевидцы обнаружили на берегу Черного моря тело человека без признаков жизни.
Неизвестного мужчину выбросило на берег волнами. Жуткий инцидент случился на выходных в районе Лузановки. Об этом
Спасатели вытащили бездыханное тело на берег, которое находилось частично в воде, а прибывшие медики могли только констатировать смерть.
Вскоре на месте происшествия уже работали сотрудники правоохранительных органов. Сейчас устанавливается личность погибшего и при каких обстоятельствах наступила смерть.
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Ранее мы писали, тело боцмана из Одесской области, который две недели назад выпал за борт судна, нашли за границей. Моряка обнаружили в территориальных водах Румынии.
Чрезвычайное происшесиве случилось в порту города Рени. Тогда 56-летний моряк выпал за борт сухогрузного судна ”Рапстеп”, когда тот пришвартовался у причала.
Напомним, трагедия случилась с мужчиной на пляже в Одессе, видео
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