На место прибыли медики и полиция

В Одессе женщина на понятные причины выпала с балкона многоэтажного дома и разбилась на смерть.

Трагедия разыгралась в четверг, 11 ноября, улице Академика Вильямса.

Местные жители заметили, как медики «скорой помощи» грузили на носилки тело женщины, а потом поместили его в автомобиль. Она засняли происходящее на камеру и выложили в сеть.

Подробностей никаких не было.

Позже в полиции прокомментировали информацию, рассказав детали.

По данным пресс-службы ГУНП , 38-летняя одесситка погибла в результате падения с балкона своей квартиры, расположенной на шестом этаже многоэтажки. Трагедия произошла на улице Академика Вильямса, - сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

По предварительной информации, женщина совершила самоубийство. Полиция расследует обстоятельства происшествия.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа.

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