В Одессе женщина на понятные причины выпала с балкона многоэтажного дома и разбилась на смерть.
Трагедия разыгралась в четверг, 11 ноября, улице Академика Вильямса.
Местные жители заметили, как медики «скорой помощи» грузили на носилки тело женщины, а потом поместили его в автомобиль. Она засняли происходящее на камеру и выложили в сеть.
Подробностей никаких не было.
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Позже в полиции прокомментировали информацию, рассказав детали.
По данным пресс-службы
По предварительной информации, женщина совершила самоубийство. Полиция расследует обстоятельства происшествия.
В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа.
Напомним, что в Одессе парень выпал из окна многоэтажки на глазах у людей
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