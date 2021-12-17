Поиски пожилого мужчины в Одесской области завершились трагически, тело пенсионера извлекли из озера.

Как сообщает издание Бессарабия ИНФОРМ , житель села Лиманское в Ренийском районе Георгий Степанович Раду вышел из дома рано утром 11 декабря и пропал.

Когда 88-летний пенсионер не вернулся домой, то его родственники забили тревогу и оповестили полицию об исчезновении.

В последние годы мужчина страдал расстройствами памяти и все чаще не узнавал своих ближайших родственников.

Если его в таком состоянии находили где-то в селе односельчане, то всегда приводили домой, но не в этот раз.

Мертвое тело пожилого мужчины нашли рыбаки в водоеме.

«Недалеко от родительского дома идет спуск к воде, к озеру Кагул, здесь его и нашли”, — рассказал сын погибшего.

Отчего умер пенсионер, пока не ясно, это придется выяснить в ходе экспертизы.

Напомним, что тело мужчины достали из выгребной ямы на Одесчине

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