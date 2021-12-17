Как сообщает издание
Когда 88-летний пенсионер не вернулся домой, то его родственники забили тревогу и оповестили полицию об исчезновении.
В последние годы мужчина страдал расстройствами памяти и все чаще не узнавал своих ближайших родственников.
Если его в таком состоянии находили где-то в селе односельчане, то всегда приводили домой, но не в этот раз.
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Мертвое тело пожилого мужчины нашли рыбаки в водоеме.
«Недалеко от родительского дома идет спуск к воде, к озеру Кагул, здесь его и нашли”, — рассказал сын погибшего.
Отчего умер пенсионер, пока не ясно, это придется выяснить в ходе экспертизы.
Напомним, что тело мужчины достали из выгребной ямы на Одесчине
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