Все большую огласку в Украине приобретает история с беременной женщиной из Южного, которая скончалась от коронавируса в областном роддоме.

Муж 29-летней погибшей Александр Седунов уверен, что в смерти жены и ребенка виноваты врачи , которые не оказали вовремя квалифицированную медицинскую помощь.

Тем временем, медики рассказали свою версию случившегося, пишет ресурс 048.ua.

Заведующий роддомом Одесской областной больницы Игорь Рязанцев рассказал, что женщину перевели из южненской больницы в областную клиническую 25 ноября. Но, несмотря на проведенное лечение, состояние беременной ухудшалось. Через 3 суток, 28 ноября, ее перевели на искусственную вентиляцию легких, а в ночь на 30 ноября произошли роды мертвого ребенка весом 850 граммов.

"Через 6 часов после родов, несмотря на реанимационные действия, женщина умерла от прогрессирующей полиорганной недостаточности. Другие выводы будем делать только после получения заключения патологоанатома и изучения всей медицинской документации", – отметил он.

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