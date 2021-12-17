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Тем временем, медики рассказали свою версию случившегося, пишет ресурс
Заведующий роддомом Одесской областной больницы Игорь Рязанцев рассказал, что женщину перевели из южненской больницы в областную клиническую 25 ноября. Но, несмотря на проведенное лечение, состояние беременной ухудшалось. Через 3 суток, 28 ноября, ее перевели на искусственную вентиляцию легких, а в ночь на 30 ноября произошли роды мертвого ребенка весом 850 граммов.
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"Через 6 часов после родов, несмотря на реанимационные действия, женщина умерла от прогрессирующей полиорганной недостаточности. Другие выводы будем делать только после получения заключения патологоанатома и изучения всей медицинской документации", – отметил он.
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