В Одесской области от коронавирусной инфекции погибли 8 беременных женщин

Пугающую статистику обнародовала директор облзддрава Наталья Одарий-Захарьева во время брифинга во вторник, 14 декабря.

По словам чиновницы, 8 женщин на разных сроках беременности стали жертвами коронавируса, так как не хотели вакцинироваться, а также не соблюдали карантинные ограничения.

Последний смертельный случай зафиксирован 30 ноября в одесском областном роддоме.

Заведующего областным перинатальным центром Игорь Рязанцев прокомментировал трагический инцидент.

Медик рассказал, что 25 ноября из Южненской городской больницы в областную больницу доставили беременную в тяжелом состоянии.

«28 ноября женщину перевели на ИВЛ. В ночь с 29 на 30 она родила мертвого ребенка весом 850 граммов. Через 6 часов после родов, несмотря на реанимационные меры, женщина скончалась», - сообщил он.

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