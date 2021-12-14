В одесском обласном роддоме от коронавируса погибла 29-летняя женщина на седьмом месяце беременности.

О трагедии в семье рассказал убитый горем муж Адександр Седунов на страницах соцсетей. Мужчина убежден, что к смерти его жены привела халатность врачей.

Известно, что Анна Седунова умерла 30 ноября в роддоме Одесской областной больницы. Семья проживала в городе Южном.

До того, как она заболела коронавирусом, беременность протекала хорошо и ничего не предвещало беды. Семья ждала малыша.

"12 ноября вся наша семья заболела ковидом. Анна сразу позвонила гинекологу, который вел беременность и рассказала, что ей плохо. Моей жене сказали пей парацетамол и сиди дома",- написал муж погибшей.

22 ноября Анна поступила в больницу Южного в тяжелом состоянии, с сатурацией 77-78.

"Посадили на кислород, 6 литров всего, при поражении 50%. Лечили лазолваном, как обычную пневмонию. Держали в заложниках, вместо того, чтобы сразу отправить в роддом в ковидное отделение",- рассказал Александр.

Мужчина уверен, что его супругу намеренно не спешили переводить в роддом и три дня держали в больнице, тем самым зарабатывая деньги на ковиде.

"Так как государство выделяет на больного ковидом 27 тыс грн в сутки. Учитывая, что супруга беременная, а это 54 тыс грн, умножаем на 3 дня, получаем 162 тыс грн заработали и по итогу отправили умирать в роддом Одесской областной больницы, когда одного лёгкого уже не было и анализы превышали норму в 30 раз. Довели до цитокинового шторма",- рассказал Александр.

У погибшей также остался пятилетний сын.

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