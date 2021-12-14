Такое заявление сделал директор одесского департамента здравоохранения Одессы Левон Никогосян, пишет «
По состоянию на 12 декабря Одесская область, наряду с Донецкой и Закарпатской, стали относиться к более строгой «оранжевой» зоне карантина. Об этом свидетельствуют данные, которые обнародовали в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
В тоже время Никогосян утверждает, что Одесса по-прежнему остается в «желтой» зоне, так как к ним не поступало никаких распоряжений из Кабмина.
«Вы знаете, я думаю, что это фейк… На выходных, на воскресенье, у нас было официально зарегистрировано 180 случаев по городу Одессе. В субботу тоже малое количество, поэтому пока говорить о том, что Одесса должна переходить в какую-то другую зону, нет никаких цифр у нас и никакой заболеваемости», — говорит Никогосян.
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Он уточнил также, что к утру понедельника в ковидных больницах города насчитывалось примерно 700 свободных койко-мест.
«Дай бог, чтобы такая тенденция продолжалась и дальше, и больше ковидных наших коек были свободны», — добавил чиновник.
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