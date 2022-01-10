Как пишет Politeka.net, мужчину без признаков жизни обнаружили на Таировском кладбище. Об этом сообщает
Его тело лежало возле креста одной из могил.
В Telegram-канале сообщают, что мужчина был наркозависимым и пришел на кладбище, чтобы уколоться.
Однако на кадрах видно, что погибший был без верхней одежды, без обуви, его ноги замотаны в кульки, а лицо порезано.
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Возможно он умер с другом месте, а его тело просто вывезли на кладбище и оставили.
На месте происшествия работали сотрудники полиции.
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На вид погибшему около 50 лет. Признаков насильственной смерти не обнаружено.
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