Инцидент случился в маршрутке №242. Об этом сообщается в
«Я вот сейчас удостоверения участника боевых действий не могу показать, потому что вы выразились, что малоимущие имеют право предоставлять документы. Это обидно», - говорит ветеран.
Водитель маршрутки считает, что льготы дают только малоимущим.
«Льготы дают многодетным там всяким разным и если вам дали, то значит вас приравнивают к малоимущим», - заявил водитель.
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После этих слов участник боевых действий постеснялся показывать удостоверение и заплатил за проезд.
Напомним, АТОшник "поставил на место" маршрутчика, кадры.
Раньше Politeka писала, что в маршрутчик поиздевался над человеком с инвалидностью.
Как сообщала Politeka,