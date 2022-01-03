Инцидент случился в маршрутке №242. Об этом сообщается в телеграм-канале «Х. Одесса», пишет (чтобы просмотреть видео, скролльте страницу до конца)

«Я вот сейчас удостоверения участника боевых действий не могу показать, потому что вы выразились, что малоимущие имеют право предоставлять документы. Это обидно», - говорит ветеран.

Водитель маршрутки считает, что льготы дают только малоимущим.

«Льготы дают многодетным там всяким разным и если вам дали, то значит вас приравнивают к малоимущим», - заявил водитель.

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После этих слов участник боевых действий постеснялся показывать удостоверение и заплатил за проезд.

Напомним, АТОшник "поставил на место" маршрутчика, кадры.

Раньше Politeka писала, что в маршрутчик поиздевался над человеком с инвалидностью.

Как сообщала Politeka, водитель маршрутки Одесса-Черноморск отругал ветерана АТО и сильно пожалел: кадры мести