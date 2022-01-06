Авария случилась в четверг, 6 января, на пресечении улиц Академика Глушко и Королева. Об этом стало известно после того, как случайные очевидцы загрузили видео в Telegram-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)
Водитель маршрутки с пассажирами сбил женщину при неизвестных обстоятельствах.
На кадрах можно увидеть, как потерпевшая лежит на дороге в бессознательном состоянии.
На место вызвали медиков скорой помощи и полицейских.
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Также на месте ДТП столпилось много зевак, некоторые были с детьми.
Ранее мы писали, на трассе Киев-Одесса возле поселка Радостное в Березовском районе автомобиль Volkswagen врезался в отбойник и перевернулся несколько раз. В результате аварии травмы получили 39-летний мужчина и его 4-летняя дочь. Женщина скончалась в больнице.
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