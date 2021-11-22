В Одессе пьяный водитель, убегая от полицейских, протаранил три автомобиля.

Кадры погони и подобности рассказали в пресс-службе патрульной полиции, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Так, вечером на входных на проспекте Шевсенко копы заметили автомобиль Toyota, нарушивший правила дорожного движения.

На требование остановиться он не отреагировал, а только увеличил скорость и поехал дальше.

Полицейские начали преследовать нарушителя, а потом увидели, что он протаранил три припаркованных авто на улице Маршала Говорова.

После ДТП злоумышленник снова подался в бега, однако его догнали и задержали стражи порядка.

Во время освидетельствования оказалось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему всего 24 года.

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