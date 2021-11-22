В Одессе пьяный водитель, убегая от полицейских, протаранил три автомобиля.
Кадры погони и подобности рассказали в
Так, вечером на входных на проспекте Шевсенко копы заметили автомобиль Toyota, нарушивший правила дорожного движения.
На требование остановиться он не отреагировал, а только увеличил скорость и поехал дальше.
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Полицейские начали преследовать нарушителя, а потом увидели, что он протаранил три припаркованных авто на улице Маршала Говорова.
После ДТП злоумышленник снова подался в бега, однако его догнали и задержали стражи порядка.
Во время освидетельствования оказалось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему всего 24 года.
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