В Одессе иномарка протаранила остановку общественного транспорта, водитель бросил авто и подался в бега.

Последствия аварии показали в телеграм-канале «Курс Одесса».

Происшествие случилось среди ночи на улице Инглези. Там неизвестный водитель, управляя автомобилем Volkswagen врезался в остановку. После ДТП он бросил иномарку и сбежал.

На кадрах видно, что стеклянный остановочный комплекс разбит вдребезги.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции города, сейчас автомобиль эвакуировали на арестплощадку.

О погибших и пострадавших не сообщается.

Копы составили протокол, а материалы передали в отдел розыска.

Тем временем коммунальщики ликвидирую последствия ночной аварии. С самого утра они разгребают стекла и обломки остановки.

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