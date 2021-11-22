В Одессе иномарка протаранила остановку общественного транспорта, водитель бросил авто и подался в бега.
Последствия аварии показали в
Происшествие случилось среди ночи на улице Инглези. Там неизвестный водитель, управляя автомобилем Volkswagen врезался в остановку. После ДТП он бросил иномарку и сбежал.
На кадрах видно, что стеклянный остановочный комплекс разбит вдребезги.
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Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции города, сейчас автомобиль эвакуировали на арестплощадку.
О погибших и пострадавших не сообщается.
Копы составили протокол, а материалы передали в отдел розыска.
Тем временем коммунальщики ликвидирую последствия ночной аварии. С самого утра они разгребают стекла и обломки остановки.
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