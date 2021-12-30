Инспекторы полиции прокоментировали утренний инцидент, который случился на улице Академика Королева, в четверг, 30 декабря. Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Одеской области на странице в Фейсбук.

Копам поступил сигнал о том, что на улице Академика Королева пьяный мужчина садится за руль автомобиля. Патрульные остановили указанную машину, однако водитель заперся в ней и отказался выходить.

В какой-то момент он попытался уехать и наехал на патрульного. На требования стражей порядка остановиться нарушитель не реагировал. Остановить машину удалось после нескольких выстрелов по шинам его авто.

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