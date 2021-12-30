Инспекторы полиции
Копам поступил сигнал о том, что на улице Академика Королева пьяный мужчина садится за руль автомобиля. Патрульные остановили указанную машину, однако водитель заперся в ней и отказался выходить.
В какой-то момент он попытался уехать и наехал на патрульного. На требования стражей порядка остановиться нарушитель не реагировал. Остановить машину удалось после нескольких выстрелов по шинам его авто.
Ани Лорак сменила прическу и удивила появлением в платье с одними блестками: "Какой-то избыток эпатажа"
Дорога усыпана обломками: под Киевом тяжелое ДТП, движение заблокировано
"Я счастлив": у Дмитрия Дикусара после Билык и Шоптенко новая любовь
Нострадамус оставил тревожное предсказания на 2022 год: людей ждет голод, засуха и не только
"Холостяк" Михайлюк растаял от жарких поцелуев известной модели: кадры долгожданной встречи
Все обстоятельства происшествия устанавливают следователи, которые предоставят правовую квалификацию действиям мужчины.
Напомним, что череда ЧП произошла в Одессе из-за непогоды: "свыше трех сотен аварий"
Как сообщала Politeka, в Одессе пьяный молодчик, убегая от копов, разбил три авто
Также Politeka писала, что полицейские по всей Одессе гонялись за молодчиком на Toyota: "сбил патрульного", видео