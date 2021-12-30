Пьяный водитель наехал на патрульного полицейского в Одессе, за ним устроили погоню.

Инспекторы полиции прокоментировали утренний инциден т, который случился на улице Академика Королева, в четверг, 30 декабря. Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Одеской области на странице в Фейсбук.

Копам поступил сигнал о том, что на улице Академика Королева пьяный мужчина садится за руль автомобиля. Патрульные остановили указанную машину, однако водитель заперся в ней и отказался выходить.

В какой-то момент он попытался уехать и наехал на патрульного. На требования стражей порядка остановиться нарушитель не реагировал. Остановить машину удалось после нескольких выстрелов по шинам его авто.

Все обстоятельства происшествия устанавливают следователи, которые предоставят правовую квалификацию действиям мужчины.

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