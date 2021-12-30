Инцидент случился утром, 30 декабря, на улице Королева, сообщает
Как стало известно, со слов очевидцев, полицейские пытались остановить водителя микроавтобуса, который, очевидно, нарушил правила дорожного движения, но мужчина на требования стражей порядка остановиться не реагировал и пытался скрыться.
Полицейские вынуждены были выстелись по колесам автомобиля, и лишь тогда упрямый водитель вышел из транспортного средства и набросился на одного из копов.
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Сотрудника полиции госпитализировали в больницу, а водителя отвезли на психиатрическое обследование.
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