В Одессе посреди проезжей части полицейские стреляли по автомобилю, из которого отказывался выходить водитель.

Инцидент случился утром, 30 декабря, на улице Королева, сообщает Telegram-канал XYdessa (чтобы просмотреть видео, скролльте страницу до конца)

Как стало известно, со слов очевидцев, полицейские пытались остановить водителя микроавтобуса, который, очевидно, нарушил правила дорожного движения, но мужчина на требования стражей порядка остановиться не реагировал и пытался скрыться.

Полицейские вынуждены были выстелись по колесам автомобиля, и лишь тогда упрямый водитель вышел из транспортного средства и набросился на одного из копов.

Сотрудника полиции госпитализировали в больницу, а водителя отвезли на психиатрическое обследование.

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