В элитном районе Одессы мужчина расстрелял людей в бильярдном клубе, есть убитый и раненный.

Стрельба прогремела вечером, 28 декабря, в клубе «Арена» на улице Генуэзской в районе Аркадии.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, полицейских на место происшествия вызвала администрация бильярдного клуба. Съехалось несколько экипажей партульной полиции и эксперты.

Пулевые ранения получили двое мужчин: один из них погиб, другой доставлен в больницу.

Полицейские сообщили, что уже установили личность стрелка, однако кто он, не сообщается в интересах следствия.

Между тем, журналистам « Думской » удалось разузнать кое-какую информацию о стрельбе.

По данным издания, погибшим является криминальный авторитет Назир Алиев, который входил в окружение покойного «вора в законе» Надира Салифова (известного также как Лоту Гули).

Задержанный стрелок – его земляк Шохраддин Г. Случившееся – якобы передел сфер влияния криминалитета Одессы.

Напомним, неадекват устроил стрельбу в доме, удерживая заложниц: кадры ЧП из Одессы

Еще Politeka писала, что вооруженный неадекват ворвался в магазин и устроил стрельбу

Также Politeka сообщала, пьяный одессит сломал нос полицейскому, когда приехал покорять столицу