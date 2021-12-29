Стрельба прогремела вечером, 28 декабря, в клубе «Арена» на улице Генуэзской в районе Аркадии.
Как сообщили в пресс-службе
Пулевые ранения получили двое мужчин: один из них погиб, другой доставлен в больницу.
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Полицейские сообщили, что уже установили личность стрелка, однако кто он, не сообщается в интересах следствия.
Между тем, журналистам «
По данным издания, погибшим является криминальный авторитет Назир Алиев, который входил в окружение покойного «вора в законе» Надира Салифова (известного также как Лоту Гули).
Задержанный стрелок – его земляк Шохраддин Г. Случившееся – якобы передел сфер влияния криминалитета Одессы.
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