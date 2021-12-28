Житель Одесской области, который поехал покорять столицу, сломал нос полицейскому – теперь мужчине грозит тюремный срок до 5 лет.

Об этом сообщает «Киев оперативный" на странице в Фейсбук.

29-летний мужчина поехал покорять столицу и от радости напился до такой степени, что устроил пьяный дебош на улице Приймаченко, 1/27 в Печерском районе Киева.

Возмущенные киевляне вызвали полицию.

Прибывшие стражи порядка выяснили, что дебошир прибыл в столицу из села Бараши в Одесской области.

Поначалу хулиган при полицейских немного успокоился, но при составлении административного протокола, принялся оскорблял правоохранителей бранными словами, а после просьбы успокоится - мужчина со всей силы ударил полицейского головой в нос.

От удара патрульный начал терять сознание и его госпитализировали в "Институт отоларингологии имени Коломийченко", где ему поставили диагноз перелом костей носа.

Теперь за содеянное, мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, жесткое задержание мужчины сняли на видео в Одессе: "забрызгали в глаза слезоточивый газ"

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