Об этом сообщает «Киев оперативный" на странице в
29-летний мужчина поехал покорять столицу и от радости напился до такой степени, что устроил пьяный дебош на улице Приймаченко, 1/27 в Печерском районе Киева.
Возмущенные киевляне вызвали полицию.
Прибывшие стражи порядка выяснили, что дебошир прибыл в столицу из села Бараши в Одесской области.
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Поначалу хулиган при полицейских немного успокоился, но при составлении административного протокола, принялся оскорблял правоохранителей бранными словами, а после просьбы успокоится - мужчина со всей силы ударил полицейского головой в нос.
От удара патрульный начал терять сознание и его госпитализировали в "Институт отоларингологии имени Коломийченко", где ему поставили диагноз перелом костей носа.
Теперь за содеянное, мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
Напомним, жесткое задержание мужчины сняли на видео в Одессе: "забрызгали в глаза слезоточивый газ"
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