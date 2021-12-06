В Одессе пьяный водитель иномарки прокатил одного полицейского на двери, а второго инспектора сбил.

Кадры погони и подробности рассказали в пресс-службе патрульной полиции в Telegram-канале, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Так, вечером на Люстдорфской дороге во время патрулирования копы заметили автомобиль Toyota, который нарушил ПДД.

Полицейские подали сигнал об остановке.

Во время беседы с водителем, стражи порядка обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения и предложили пройти тест, но он отказался.

Когда копы хотели оформить протокол, пьяный водитель решил не сдаваться так легко, дал по газам, зажав руку одного патрульного в окне, а на второго совершил наезд.

Догнали злоумышленника аж на Объездной дороге, когда он совершил ДТП.

Но и после аварии он пытался пешком убежать от патрульных, однако его задержали.

В полиции отметили, что виновнику всего 20 лет.

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Напомним, водитель переехал пешехода и скрылся

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