В Одессе пьяный водитель иномарки прокатил одного полицейского на двери, а второго инспектора сбил.
Кадры погони и подробности рассказали в
Так, вечером на Люстдорфской дороге во время патрулирования копы заметили автомобиль Toyota, который нарушил ПДД.
Полицейские подали сигнал об остановке.
Во время беседы с водителем, стражи порядка обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения и предложили пройти тест, но он отказался.
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Когда копы хотели оформить протокол, пьяный водитель решил не сдаваться так легко, дал по газам, зажав руку одного патрульного в окне, а на второго совершил наезд.
Догнали злоумышленника аж на Объездной дороге, когда он совершил ДТП.
Но и после аварии он пытался пешком убежать от патрульных, однако его задержали.
В полиции отметили, что виновнику всего 20 лет.
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Напомним, водитель переехал пешехода и скрылся
Как сообщала Politeka, в Одессе пьяный молодчик, убегая от копов, разбил три авто
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