Как сообщила
Известно, что врачиха, не проводя прививки, вносила в электронную медицинскую систему HELSI данные о якобы вакцинации определенного человека. Сертификат автоматически генерировался в мобильном приложении "Дия". Бумажный сертификат также можно было получить лично. За оформление "липового" сертификата с одесситов брали 2000 гривен.
В домах недобросовестных медиков провели обыски. У них изъяли смартфоны с переписками клиентов, банковские карты, технику и медицинские документы, где содержались записи о псевдовакцинации. Там же нашли поддельные сертификаты и другие улики.
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Отметим, что за сутки, по состоянию на 31 января, в Одесской области зарегистрировали 1 412 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Наш регион в пятерке лидеров по стране.
Напомним, что Одесская область на пороге "красной" зоны: в МОЗ обнародовали новые данные
Как сообщала Politeka, огромные очереди в поликлинике Одессы показали на видео: всего два врача на район
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