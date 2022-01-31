Жалобу оставили местные жители в «
Речь идет о городской поликлинике №7 На улице Атамана Чепиги, что возле Пересыпского моста.
«В поликлинике всего 2 врача на такой большой район. Мой семейный врач на больничном», - сообщила пациентка, у которой положительный тест.
Усложняет ситуацию то, что больные COVID-19 люди ожидают своей очереди рядом со здоровыми. Через это, болезнь распространяется быстрее.
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«Чтобы получить больничный, консультацию врача, направление на снимок и чтобы врач послушала поставили в общую очередь. При том что я сразу сказала, что у меня положительный тест на ковид», - рассказала женщина.
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Отметим, что за сутки, по состоянию на 31 января, в Одесской области зарегистрировали 1 412 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Наш регион в пятерке лидеров по стране.
Напомним, что в горсовете разворовали "ковидные" средства под Одессой: 350 тысяч по карманам
Как сообщала Politeka, свыше тысячи зараженных и много жертв: новая волна COVID-19 накрыла Одесчину
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