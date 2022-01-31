В Одессе пациенты пожаловались на городскую поликлинику, на весь район принимают всего два семейных врача из-за чего в медучреждении образовались длинные очереди.

Жалобу оставили местные жители в « Черный список Одесса » в телеграм, пишет Politeka.net.

Речь идет о городской поликлинике №7 На улице Атамана Чепиги, что возле Пересыпского моста.

«В поликлинике всего 2 врача на такой большой район. Мой семейный врач на больничном», - сообщила пациентка, у которой положительный тест.

Усложняет ситуацию то, что больные COVID-19 люди ожидают своей очереди рядом со здоровыми. Через это, болезнь распространяется быстрее.

«Чтобы получить больничный, консультацию врача, направление на снимок и чтобы врач послушала поставили в общую очередь. При том что я сразу сказала, что у меня положительный тест на ковид», - рассказала женщина.

Видео можно просмотреть здесь.

Отметим, что за сутки, по состоянию на 31 января, в Одесской области зарегистрировали 1 412 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Наш регион в пятерке лидеров по стране.

Напомним, что в горсовете разворовали "ковидные" средства под Одессой: 350 тысяч по карманам

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