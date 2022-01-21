Волна COVID-19 усиливается в Одесской области: на утро, 21 января в регионе выявлено свыше тысячи новых случаев инфицирования.

Как пишет Politeka.net, обновленные данные обнародовала пресс-служба Минздрава Украины.

В Одесской области началось активное заражение коронавирусной инфекцией, всего лишь за сутки болячку подхватили 1036 человек. Отметим, что днем ранее фиксировали 944 случаев заражения.

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Смертей за прошлые сутки – 6. До этого от коронавируса умерли 7 пациентов.

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Всего за время пандемии на территории Одесичины успели заразиться свыше 247 тысяч человек. Скончались от инфекции – 5676.

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Статус выздоровевших получили свыше 231 тысячи жителей Одессы и области, болеют на данный момент более 10 тысяч человек.

Ранее сообщалось, школьница погибла от коронавируса в Одесской области, девочку не успели довезти в больницу

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Politeka рассказывала, в Минздраве рассказали о ситуации с коронавирусной инфекцией на Одесчине