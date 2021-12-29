В Одесской области резко ухудшилась ситуация по коронавирусу: за сутки выявлено свыше шести сотен зараженных и много умерших.

Как пишет Politeka.net, тревожную статистику обнародовали на сайте Министерства здравоохранения Украины, в среду, 29 декабря.

За минувшие сутки диагноз COVID-19 поставили 642 жителям Одесской области, вместе с тем у 278 человек подтвердили выздоровление от него.

При этом недуг унес жизни 16 пациентов лишь за одни сутки.

Общее число жертв во время пандемии на Одесчине достигло 5 531 человека. Всего зараженных - 239 тысяч 256 человек, выздоровевших - 223 тысячи 845 жителей.

Отметим, что в Одессе сделано 900 тысяч прививок против коронавируса.

В пресс-службе мэрии обратили внимание, что 1 и 2 января 2022 года пункты вакцинации будут закрыты, а значит прививки в эти дни делать не будут.

Напомним, что медики взбунтовались в Одессе, кадры протеста: "Устали лечить бесплатно"

Как сообщала Politeka, вирус разбушевался в "желтой" Одесчине, ситуация ухудшается: "за сутки больше тысячи..."

Также Politeka писала, ситуация с ковидом улучшилась на Одесчине, данные МОЗ