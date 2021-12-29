Как пишет Politeka.net, тревожную статистику обнародовали на
За минувшие сутки диагноз COVID-19 поставили 642 жителям Одесской области, вместе с тем у 278 человек подтвердили выздоровление от него.
При этом недуг унес жизни 16 пациентов лишь за одни сутки.
Общее число жертв во время пандемии на Одесчине достигло 5 531 человека. Всего зараженных - 239 тысяч 256 человек, выздоровевших - 223 тысячи 845 жителей.
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Отметим, что в Одессе сделано 900 тысяч прививок против коронавируса.
В пресс-службе мэрии обратили внимание, что 1 и 2 января 2022 года пункты вакцинации будут закрыты, а значит прививки в эти дни делать не будут.
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