За прошедшие сутки диагноз COVID-19 поставили свыше четыре сотни жителям Одесской области, от последствий болезни в регионе умерли полтора десятка человек.
Обновленные данные обнародовала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, пишет Politeka.net.
По состоянию на 2 декабря, в Одесской области за сутки коронавирус подтвердили у 418 человек. И 15 жителей Одесской области умерли за последние сутки от последствий «ковида».
С начала эпидемии в Одесской области коронавирус выявили у 228 750 человек. Из них умерли 5 237 жителей региона.
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В общей сложности выздороветь удалось 181 092 людям, 839 – за последние 24 часа.
На данный момент активных больных 42 421 житель области.
Стоит обратить внимание, что В Одесской области уже три дня подряд нет превышений коэффициента выявленных новых случаев, уровня госпитализаций и заполненности коек с кислородом.
Напомним, что сотни привитых одесситов попали в больницы
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