Почему Одесса до сих пор в "красной" зоне?

За прошедшие сутки диагноз COVID-19 поставили свыше четыре сотни жителям Одесской области, от последствий болезни в регионе умерли полтора десятка человек.

Обновленные данные обнародовала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, пишет Politeka.net.

По состоянию на 2 декабря, в Одесской области за сутки коронавирус подтвердили у 418 человек. И 15 жителей Одесской области умерли за последние сутки от последствий «ковида».

С начала эпидемии в Одесской области коронавирус выявили у 228 750 человек. Из них умерли 5 237 жителей региона.

В общей сложности выздороветь удалось 181 092 людям, 839 – за последние 24 часа.

На данный момент активных больных 42 421 житель области.

Стоит обратить внимание, что В Одесской области уже три дня подряд нет превышений коэффициента выявленных новых случаев, уровня госпитализаций и заполненности коек с кислородом.

Напомним, что сотни привитых одесситов попали в больницы

Как сообщала Politeka, "тяжелая" пациентка попала в больницу якобы после вакцинации: она сделала признание

Также Politeka писала, в Одессе школьников не пустили за парты из-за непривитой учительницы: "имеет одну дозу"