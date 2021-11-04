В Одесской области пациентка с ковид-сертификатом попала в реанимацию, однако позже она призналась, что документ у нее фальшивый.

Об этом пишет издание "Бессарабия INFORM”.

Так, несколько дней назад в Дунайскую областную больницу в Измаиле поступила в тяжелом состоянии пациентка с коронавирусной инфекцией. Ее перевели из Килийской районной больницы, где она лечилась около двух дней. До этого женщина около 10 дней занималась самолечением дома.

коронавирус, больница

Главрач больницы был удивлен тяжестью симптомов вакцинированной, в ее карте было указано две дозы прививки.

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«Мы решили провести комиссионный осмотр пациентки. В палате в присутствии медицинской сестры, меня и заведующего «ковидным» отделением ей сказали: «Вы в крайне тяжелом состоянии. Тактика лечения зависит от того, были ли вы вакцинированы. От этого зависит ваша жизнь – нужны разные препараты и разные дозы». Тогда она взяла за руку заведующего отделением и сказала: «Я не вакцинирована», – рассказал главврач больницы.

Больница, коронавирус, ковид, скрин

По данным издания, состояние больной продолжает ухудшаться и ей нужна активная кислородная терапия, возможно даже перевод на аппарат искусственной вентиляции легких.

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