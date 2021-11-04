В Одесской области пациентка с ковид-сертификатом попала в реанимацию, однако позже она призналась, что документ у нее фальшивый.

Об этом пишет издание "Бессарабия INFORM ”.

Так, несколько дней назад в Дунайскую областную больницу в Измаиле поступила в тяжелом состоянии пациентка с коронавирусной инфекцией. Ее перевели из Килийской районной больницы, где она лечилась около двух дней. До этого женщина около 10 дней занималась самолечением дома.

Главрач больницы был удивлен тяжестью симптомов вакцинированной, в ее карте было указано две дозы прививки.

«Мы решили провести комиссионный осмотр пациентки. В палате в присутствии медицинской сестры, меня и заведующего «ковидным» отделением ей сказали: «Вы в крайне тяжелом состоянии. Тактика лечения зависит от того, были ли вы вакцинированы. От этого зависит ваша жизнь – нужны разные препараты и разные дозы». Тогда она взяла за руку заведующего отделением и сказала: «Я не вакцинирована», – рассказал главврач больницы.

По данным издания, состояние больной продолжает ухудшаться и ей нужна активная кислородная терапия, возможно даже перевод на аппарат искусственной вентиляции легких.

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