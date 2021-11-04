Кто кого и чем заразит сегодня?

Пока в Одессе пытаются контролировать соблюдение карантина в общественных местах и транспорте, в сети показали, что творится в поликлиниках.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE Odesa.

В коридорах городских поликлиник вторую неделю наблюдается столпотворение. Больные и здоровые люди пересекаются в одной очереи к семейным врачам.

Среди них есть те, что пришли забрать COVID-сертификат, так и заболевшие, ожидающие консультации врача.

На кадрах видно, что одесситы не соблюдают социальную дистанцию и не желают соблюдать правила, через это, болезнь распространяется еще быстрее.

Ранее мы писали, в Одесской области за сутки зафиксировано самое большое число летальных случаев во всей стране.

По последним дынным, выявлено 1 899 случаев заражения. С начала пандемии в регионе заболели почти 200 тысяч жителей.

За последние сутки от коронавируса скончался 71 житель, всего умерших – 4 218.

Нужно отметить, что за последние 10 дней в Одесской области зафиксировано 407 смертей от ковида или 173 случая на каждый миллион жителей.

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