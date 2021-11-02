Трагедия, которой сегодня могло не быть

В Одессе от коронавируса продолжают погибать люди, в последнее время причиной становится нехватка кислорода.

Так, на днях из-за кислородного кризиса скончался мужчина. Это произошло в одесской инфекционной больнице. Душераздирающую историю семьи описал волонтер Андрей Танцюра у себя в Фейсбук , передает Politeka.net.

«Это даже писать тяжело, но видеть это так больно. Очень… Одна из тысяч трагедий. И для каждого личная, и невосполнимая. Трагедия, которой сегодня могло не быть! Если бы привезли кислород в том объеме, который необходим!", - написал волонтер.

Он описал переживания родных пациента инфекционки, которые до последнего надеялись, что их муж и папа будет жить.

Волонтеры наблюдали, как убитую горем мать успокаивала ее дочь лет 16-ти: "Мама, папа не умрет, только не плачь, такого быть не может! Он будет жить!".

Когда на крыльцо вышел очень уставший врач, женщина начала смотреть на него в ожидании, что сейчас скажут, что сатурация поднялась. У нее на лице была неуверенная улыбка.

"Врач смотрит в сторону и начинает говорить, что сделали все, и жизнь не продолжается. Дочь начинает кричать и плакать. Просить, чтобы врач помог маме, что мама сейчас потеряет сознание и умрет. И тогда она останется совсем одна", — вспоминает Танцюра.

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