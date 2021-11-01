Реанимации в одесских больницах переполнены людьми с ковидом и многим вынуждены отказывать в данной помощи, даже тяжелые пациенты лечатся дома.

Об ужасающей ситуации в больницах Одессы рассказала волонтер Екатрина Ножевникова, которая помогает заболевшим коронавирусной инфекцией.

«У нас реально ад. Звонки шквалом уже. Мест почти нет- на весь город чуть больше 20, в ручном режиме запихиваем кого куда можно. Берут только среднюю тяжесть. Реанимационные места – катастрофа. Очереди уже и в стационарах и дома лежат реанимационные», - сообщила она.

Екатерина Ножевникова рассказала, что утром 1 ноября, родственники одной из пациенток снимали вертолет за 10 тысяч долларов, чтобы перевезти в другой город больную на коронавирус, однако мест и там не оказалось.

«Ковид снес всю систему», - отметила она.

Также волонтер рассказала случай о женщине, которая влезла в долги, чтобы вылечить свою маму, однако сделать ничего нельзя.

«Дочь тянет уже три недели. Она продала уже все. Долги 50 тысяч. Объясняю дочке, что мама умирает. Слышу крик. Сплошной крик. Прошу сесть с мамой рядом, взять за руку и просто дать ей спокойно уйти», - написала волонтер.

Еще рассказала жуткий случай о том, как люди потеряли своего родственника в больнице, в итоге нашли, но мертвого.

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