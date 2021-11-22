В Одессе подчитано количество заболевших коронавирусом среди вакцинированных.

Данные обнародовали в ходе заседания оперативного штаба в одесской мэрии, передает Politeka.net.

Как сообщили директор горздрава Левон Никогосян, во время четвертой волны эпидемии COVID-19 в Одессе заболели 726 привитых пациента, из них 420 имели две дозы вакцины, то есть прошли полный курс вакцинации.

В больницу попали 502 вакцинированных человека в состоянии средней тяжести.

Медики утверждают, что привитых нет в реанимациях, также никто из числа вакцинированных в Одессе не умер от коронавируса.

На данный момент на лечении в городских больницах находится 16 заболевших, у которых есть прививки.

Отметим, что Одесская область уже три дня подряд соответствует "оранжевой" зоне карантина.

Однако ослаблять ограничения в регионе никто не спешит.

Напомним, что "тяжелая" пациентка попала в больницу якобы после вакцинации: она сделала признание

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