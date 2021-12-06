В Одессе медицинские работники устроили митинг и перекрыли движение по одной из улиц.
Акцию протеста устроили в понедельник, 6 декабря, на Адмиральском проспекте. Об этом
Медработники из больницы Водников говорят, что устали лечить бесплатно, им не перечислили зарплату за ноябрь, а также задолжала надбавки за лечение пациентов с коронавирусом.
Отчаянные и вымотанные медики ходят по пешеходному переходу и не пропускают автотранспорт.
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Люди требуют свои "кровно" заработанные деньги. Их около 30 человек.
Как сообщили в Минздраве Украины, за прошлые сутки в Одесской области коронавирусом заболели всего 178 человек.
При этом 10 человек скончались от последствий инфекции.
Напомним, что сотни привитых одесситов попали в больницы
Как сообщала Politeka, "тяжелая" пациентка попала в больницу якобы после вакцинации: она сделала признание
Также Politeka писала, в Одессе школьников не пустили за парты из-за непривитой учительницы: "имеет одну дозу"