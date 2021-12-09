Одесская область снова возглавила антирейтинг по числу новых зараженных на COVID-19, это говорит о том, что пока рано радоваться снижению уровня заболеваемости в регионе.

Свежие данные обнародовала пресс-служба Минздрава Украины, в четверг, 9 декабря.

Так, за сутки официально зарегистрировано 1232 случая заражения коронавирусом в Одесской области. И это наибольшее количество на данный момент по стране. На второй месте — Киев, где заболели 1 198 человек, во Львовской области ковид зафиксировали у 745 пациентов, и в Житомирской – 640 случаев.

19 человек скончались от последствия коронавируса за сутки в Одесской области.

Общее число зараженных за время пандемии на Одесчине - 232 тысячи 962 человек. Летальных случаев - 5363, выздоровели - 191 тысячи 117 пациентов.

Отметим, что со вторника, 7 декабря, в Одесской области действуют карантинные ограничения «жёлтой» зоны.

Напомним, что медики взбунтовались в Одессе, кадры протеста: "Устали лечить бесплатно"

Как сообщала Politeka, жесточение карантина в "желтой" зоне: какие новые ограничения уготовили украинцам в МОЗ

Также Politeka писала, ситуация с ковидом улучшилась на Одесчине, данные МОЗ