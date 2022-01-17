О гибели ребенка сообщает « Думская ».

Известно, что 14-летняя школьница жила в городе Измаил Одесской области. Несколько дней назад девочка поступила в местную инфекционную больницу с симптомами пневмонии и подозрением на COVID-19.

В медучреждение состояние заболевшей стало ухудшаться. Медики приняли решение перенаправить ребенка в детскую больницу в Одессе, однако не успели.

Девочка умерла до поступления в приемное отделение.

По состоянию на 17 января, в Одесской области диагностировано 224 новых случаев заражения коронавирусом.

К сожалению, три пациента не смогли справиться с инфекцией и скончались.

С начала пандемии коронавируса в Одесской области опасной болезнью заболели свыше 240 тысяч жителей региона. Выздоровели более 230 человек. Умерло 5640 больных.

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