В Одесской области за сутки зарегистрировали свыше полутысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, больше десятка скончались от осложнений.

Новые данные по заболеваемости обнародовала пресс-служба Министерства здравоохранения, в пятницу, 17 декабря, пишет Politeka.net .

В Одесской области снова растет заболеваемость COVID-19, за прошлые сутки болезнь подтвердили у 556 человек, это на 156 человек больше, чем днем ранее.

В Одесском регионе от последствий коронавируса скончались 12 человек, в целом за время пандемии отмечено 5 442 летальных случаев.

В общей сложности победить белезнь удалось 209 648 жителям Одессы и области, из них – 3 137 человека выздоровели за последние сутки. На данный момент болеют 21 645 жителей области.

Ранее мы писали, в Одесской области от коронавирусной инфекции погибли 8 беременных женщин на разных сроках.

Ранее сообщалось, тысячу за вакцинацию можно получить уже в этому году: как это сделать

Также мы писали, болезнь забрала жизни 8 беременных, подробности из Одесской области

Politeka рассказывала, Одесса не переходила в "оранжевую" зону, заявление мэрии