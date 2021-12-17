Новые данные по заболеваемости обнародовала
В Одесской области снова растет заболеваемость COVID-19, за прошлые сутки болезнь подтвердили у 556 человек, это на 156 человек больше, чем днем ранее.
В Одесском регионе от последствий коронавируса скончались 12 человек, в целом за время пандемии отмечено 5 442 летальных случаев.
В общей сложности победить белезнь удалось 209 648 жителям Одессы и области, из них – 3 137 человека выздоровели за последние сутки. На данный момент болеют 21 645 жителей области.
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