Стало известно, сколько пациентов скончались от коронавируса за минувшие сутки в Одесской области.

Данные обнародовали в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, пишет Politeka.net.

По состоянию на 28 декабря у 189 жителей Одесской области подтвердили ковид-инфекцию. От последствий болезни умерли 3 человека за прошлые сутки.

Общее число заболевших в Одесской области достигло 238 тысячи 614 человек. В регионе регионе зафиксировали 5 515 смертей.

Выздороветь от COVID-19 удалось 223 567 пациентам, из них – один человек выздоровел за последние 24 часа. На данный момент болеют 9 532 жителя области.

Отметим, что в Одессе сделано 900 тысяч прививок против коронавируса.

В пресс-службе мэрии обратили внимание, что 1 и 2 января 2022 года пункты вакцинации будут закрыты, а значит прививки в эти дни делать не будут.

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