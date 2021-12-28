Данные обнародовали в
По состоянию на 28 декабря у 189 жителей Одесской области подтвердили ковид-инфекцию. От последствий болезни умерли 3 человека за прошлые сутки.
Общее число заболевших в Одесской области достигло 238 тысячи 614 человек. В регионе регионе зафиксировали 5 515 смертей.
Выздороветь от COVID-19 удалось 223 567 пациентам, из них – один человек выздоровел за последние 24 часа. На данный момент болеют 9 532 жителя области.
Ани Лорак сменила прическу и удивила появлением в платье с одними блестками: "Какой-то избыток эпатажа"
Реакция Винника, Каменских и Dzidzio на победителя шоу "Маска" попала на видео: "Их заклинило"
Ани Лорак сменила прическу и удивила появлением в платье с одними блестками: "Какой-то избыток эпатажа"
Экс-участник "Холостячки" засветился под ручку с Олей Поляковой: "Совет да любовь"
Тина Кароль подняла зал, исполнив известную песню на грузинском языке: кадры триумфа
Отметим, что в Одессе сделано 900 тысяч прививок против коронавируса.
В пресс-службе мэрии обратили внимание, что 1 и 2 января 2022 года пункты вакцинации будут закрыты, а значит прививки в эти дни делать не будут.
Ранее сообщалось, болезнь забрала 5 442 жизни в Одесской области: известны подробности
Также мы писали, болезнь забрала жизни 8 беременных, подробности из Одесской области
Politeka рассказывала, в Одессе от коронавируса погибла беременнная женщина: все подробности