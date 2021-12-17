29-летняя роженица из Южного на седьмом месяце беременности скончалась от ковида – в сети показали переписку с врачом.

Муж погибшей Анны Седуновой Александр возложил вину на врачей и поделился новыми подробностями лечения его жены.

Мужчина обнародовал скрины переписки с врачом, а также показал, какие назначения делали его супруге, отметив, что все лекарства покупались за собственный счет.

«Знаю, вы перепечатывали историю болезни 4 раза и указали, что жена за помощью не обращалась. Прилагаю ваши назначения, которые мы покупали за свой счет. Смотрите в глаза моей жене и безоговорочно капитулируйте», - написал скорбящий муж.

После того, как Анна заболела коронавирусом, она поставила в известность гинеколога. Врачиха «выписала» ей только парацетамол, при чем лекарства назначала по переписке в соцсети.

Уже 26 ноября, когда женщину госпитализировали, врач заверила женщину, что с ее ребенком все будет хорошо. А на очередные жалобы об ухудшении самочувствия беременной написала: "Держись".

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