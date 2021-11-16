В Одесской области ситуация с коронавирусом продолжает оставаться напряженной – свыше полторы тысячи зараженных за сутки.

Об этом сообщает Politeka.net ссылаясь на данные Министерства здравоохранения.

По состоянию на вторник, 16 ноября, зарегистрировано 1549 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Сейчас Одесская область занимает второе место по темпам распространения Covid-19.

За время пандемии вирус успели подхватить 218 тысяч 701 житель. Скончались от последствий болезни - 4 7 21 человек, в том числе 46 – за последние сутки.

Выздоровели – 164967 человек, 2123– за последние сутки.

Количество активных больных, по данным Минздрава, составляет 49013 человек.

Ранее мы писали, с 15 ноября в городских поликлиниках можно делать прививки от ковида детям.

Во всех детских больницах уже открыты прививочные кабинеты, медики прошли специальное обучение. Укол делают с 12 лет, с разрешением и в присутствии родителей или опекунов.

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