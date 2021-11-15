Одесситы могут вакцинироваться не только на вокзалах, рынках, трамваях, но и в аптеке.

В связи с возрастанием числа желающих привиться от ковида в Одессе, новый пункт вакцинации появился в аптеке "Одесфарм" на улице Дворянской, 10. Об этом сообщают местные СМИ.

В публикации говорится, что на этой неделе прививку можно сделать по субботам и воскресеньям с 9:00 до 18:00.

В наличии имеются такие вакцины как Comirnaty/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и CoronaVac.

Получить укол могут все желающие. Для этого нужно иметь при себе паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.

Ранее мы писали, в Одессе был запущен специальный трамвай, в котором можно сделать прививку от коронавируса. Вагон разместили на Старосенной площади, возле конечной остановки трамваев и автостанции.

Интересно, что пока трамвай проработал четыре дня и в течение этого времени желание привиться в нем против коронавируса изъявили 329 человек.

Напомним, что одесситов массово отстраняют от работы, счет идет на сотни

Как сообщала Politeka, пик коронавируса приближается к Одессе,

Также Politeka писала, прививочный коллапс начался в Одессе, врачи не успевают