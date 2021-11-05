Но работу не пустят, зарплату не дадут

В Одессе непривитых от коронавируса сотрудников начнут отстранять от работы без сохранения заработной платы.

С 8 ноября начинает действовать приказ Министерства здравоохранения об обязательной вакцинации работников отдельных профессий. Речь идет о педагогах и чиновниках. Зарплата на период отстранения выплачиваться не будет.

В тоже время, работодатель не имеет права увольнять сотрудника, который отказался вакцинироваться.

Не имеют права отстранять от работы и тех, кто уже сделал первую дозу вакцины или имеет справку (форма 028) от врача о противопоказаниях к вакцинации, пишет Суспільне.

Между тем, директор Департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич уже подтвердила, что учителей без прививки будут отстранять от работы без сохранения заработной платы до момента вакцинации. Исключение – противопоказания и менее, чем полгода, после болезни.

Ранее мы писали, нынешняя волна коронавируса в Одесской области набирает обороты с постоянным ростом заболеваемости.

По данным МИнздрава, в регионе зафиксировано свыше 201 тысячи зараженных Covid-19. Новых случаев за сутки – 1648.

Жертвами эпидемии стали 4 278 жителей Одессы и области, из них только за сутки скончались 60 человек.

Напомним, что одессит с инсультом не дождался помощи врачей: "Все места заняты пациентами с COVID-19"

Как сообщала Politeka, пик коронавируса приближается к Одессе, названа дата: "После этого можно будет..."

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