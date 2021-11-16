В Одесской области полицейские продолжают штрафовать людей, которые нарушают карантинные ограничения «красной зоны».

Рейды проводятся в магазинах, на рынках, торговый киосках, транспорте и прочих общественных местах. О результатах работы за прошлую неделю отчитались в пресс-службе ГУНП Одесской области, передает Politeka.net

Как стало известно, полицейские составили 651 административных протоколов на нарушителей карантинных норм.

Из них 542 постановления выписали людям, которые не соблюдали масочный режим в общественных местах, а все остальные протоколы – за нарушение правил карантина людей согласно этой же статье.

В ходе инспекции полицейские проверяли наличие масок на лице, ковид-сертификатов у посетителей и персонала, а также соблюдение социальной дистанции.

В полиции напомним, что за нарушение правил карантина предусмотрена административная ответственность. А вот за подделку COVID-сертификатов о вакцинации и пользования ими причастным грозит уголовная статья.

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