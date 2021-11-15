Жителей Одессы предупредили об увеличении штрафа за выгул собак без намордников и поводков.
Дело в том, что с 9 ноября вступил в силу новый закон Украины о запрете передвижных зоопарков и штрафах за выгул собак без намордников, сообщается на
В документе отмечается, владельцы собак, породы которых внесены в перечень опасных, должны выгуливать своих питомцев в намордниках и на поводке в специально отведенных для этого местах.
За несоблюдение требований хозяев животных начнут штрафовать - от 170 до 340 гривен.
София Ротару на фоне слухов о тяжелой болезни засобиралась в Россию: "О боги..."
Две мощные магнитные бури атакуют украинцев в ноябре, названы даты: как спастись от удара
Судья "Мастер Шеф" Мартыновская сделала личное признание: "Случилось то, чего боится каждая мама"
Новый сезон "Голосу країни", кто заменит Тину Кароль: "Не хочется смотреть вообще"
Звезду 90-х с трудом узнали в "Світському житті": "Это El Кравчук, что ли?"
Такую же сумму штрафа придется уплатить хозяевам, которые не убирают экскременты своих домашних любимцев.
Должностные лица за подобные нарушения получат предупреждение или штраф в размере от 340 до 850 гривен.
Кроме того, штраф может вырасти до 1700-3400 гриве при нанесении вреда здоровью человека или за ущерб его имуществу – 3400-5100 гривен.
Если хозяин откажется платить штраф, то животное конфискуют.
Напомним, у одесситов начали забирать авто: кто и почему может лишиться своего имущества