Закон вступил в силу с 9 ноября

Жителей Одессы предупредили об увеличении штрафа за выгул собак без намордников и поводков.

Дело в том, что с 9 ноября вступил в силу новый закон Украины о запрете передвижных зоопарков и штрафах за выгул собак без намордников, сообщается на портале правительсва.

В документе отмечается, владельцы собак, породы которых внесены в перечень опасных, должны выгуливать своих питомцев в намордниках и на поводке в специально отведенных для этого местах.

За несоблюдение требований хозяев животных начнут штрафовать - от 170 до 340 гривен.

Такую же сумму штрафа придется уплатить хозяевам, которые не убирают экскременты своих домашних любимцев.

Должностные лица за подобные нарушения получат предупреждение или штраф в размере от 340 до 850 гривен.

Кроме того, штраф может вырасти до 1700-3400 гриве при нанесении вреда здоровью человека или за ущерб его имуществу – 3400-5100 гривен.

Если хозяин откажется платить штраф, то животное конфискуют.

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