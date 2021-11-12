В сети показали, как прививают от коронавируса в одесском трамвае - желающих много, даже создалась очередь.

На этой неделе в Одессе появился еще один способ сделать вакцинацию: запущен специальный трамвай, в котором можно сделать прививку не выезжая в центры массовой вакцинации.

Это удобно для тех, кто из-за постоянной работы не может выделить время, а также для пенсионеров, которые находятся в группе риска, и находится в очередях в замкнутом пространстве для них довольно рискованно.

Трамвай разместили на Старосенной площади, возле конечной остановки трамваев и автостанции. Начал он свою работу 11 ноября.

Вакцинацию проводят ежедневно с 9:00 до 17:00, в наличии вакцины Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac.

Как рассказала врач городской поликлиники, в первый день вакцинировалось 20 человек, сегодня желающих побольше, наблюдается даже небольшая очередь, пишет местный сайт Odessa.online.

«Люди в трамвай входят по одному, для соблюдения всех карантинных норм проводится дезинфекция», — сообщила медик.



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