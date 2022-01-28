В Черноморске Одесской области спецслужбы разоблачили схему хищения бюджетных денег, которые выделили на закупку медицинской спецодежды.

В Одесской области чиновники мэрии обогащались за счет средств, выделенных на борьбу против коронавирусной инфекции.

Как пишет Politeka.net, их разоблачили сотрудники СБУ, сообщили в ведомстве .

Как стало известно, бывшая руководительница отдела здравоохранения Черноморской городского совета заключила в марте 2020 года с местным предприятием договор о приобретении медицинского спецодежды на сумму 1 335 000 гривен.

В ходе экспертизы удалось установить, что закупочная стоимость продукции была завышена в 1,5 раза.

Таким хитрым способом чиновница присвоила себе фактически 30% с суммы, которую выделили на закупку медицинского спецодежды.

По данным СБУ, это порядка 350 тысяч гривен.

Женщине сообщили о подозрении по статье растрата имущества в крупных размерах. Также продолжается следствие по выявлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к сделке.

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