В Одесской области чиновники мэрии обогащались за счет средств, выделенных на борьбу против коронавирусной инфекции.
Как пишет Politeka.net, их разоблачили сотрудники СБУ, сообщили в
Как стало известно, бывшая руководительница отдела здравоохранения Черноморской городского совета заключила в марте 2020 года с местным предприятием договор о приобретении медицинского спецодежды на сумму 1 335 000 гривен.
В ходе экспертизы удалось установить, что закупочная стоимость продукции была завышена в 1,5 раза.
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Таким хитрым способом чиновница присвоила себе фактически 30% с суммы, которую выделили на закупку медицинского спецодежды.
По данным СБУ, это порядка 350 тысяч гривен.
Женщине сообщили о подозрении по статье растрата имущества в крупных размерах. Также продолжается следствие по выявлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к сделке.
Ранее мы писали, за минувшие сутки в Одесской области COVID-19 диагностировали у 2 406 человек.
210 жителей региона выздоровели, четверо – скончались от осложнений.
Сегодня в Украине зафиксирован исторический антирекорд по заболеваемости коронавирусом – 34 тысячи 408 заболевших за одни сутки.
Вместе с тем, 342 человека попали в больницу, еще 144 – скончались от осложнений.
Напомним, что коронавирус забрал жизнь прославленного фотохудожника
Как сообщала Politeka, в Одессе директор обогащался за счет аренды помещения: "требовал по 50 тысяч"
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