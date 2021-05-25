В Одессе на взятке разоблачили директора коммунального предприятия
Его задержали на горячем сотрудники управления стратегических расследований Нацполиции в Одесской области вместе с коллегами-правоохранителями, передает Politeka.net, со ссылкой на информацию сайта одесской полиции. (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По данным следствия, мужчина требовал от гражданина 50 тысяч гривен за подписание договора о передаче в аренду помещения площадью 200 квадратных метров. Чиновника задержали при получении взятки.
Ему объявили о подозрении. Директору КП грозит до десяти лет тюремного заключения с конфискацией имущества.
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По данным одесских СМИ, задержанный — директор КП «Туристический центр» Алексей Курцев.
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Заведующий отделением центра кардиохирургии при Одесской областной больнице попался на взятке в размере 11 тысяч долларов. В коррупционной схеме были задействованы также его коллеги, которые получали свою долю наличными.
Еще одно громкое задержание силовики провели в Одессе.
Так, разоблачена группу врачей, которые за деньги выписывали рецепты на наркотики людям, которые не имели права их получать.
Главный врач медицинского центра вместе с двумя врачами-наркологами, в течение длительного времени выдавали рецепты для приобретения в аптеках города препаратов, содержащих метадон и бупренорфин.
Напомним, что грузовой поезд снес человека на вокзале: появилось видео трагедии
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