Эпидемия коронавируса продолжает уносить жизни жителей Одессы, очередной ее жертвой стал известный фотохудожник Леонид Сидорский.

О смерти прославленного одессита, который умер спустя пять дней после своего юбелея, сообщает Униан.

Как рассказали родственники фотохудожника, после рождественских праздников Сидорского госпитализировали в Еврейскую больницу, а спустя неделю у него появились симптомы ОРВИ.

После выявления коронавируса пациента перевели в ковид-отделение. Состояние мужчины ухудшалось и несколько дней назад его поместили в реанимацию, где он умер рано утром 27 января.

Родственники говорят, что свой юбелей Леонид Сидорский отмечал в больнице. 22 января ему исполнилось 80 лет.

«Мы надеялись, что скоро будет выписка. Он так хотел вернуться домой и встретиться с друзьями… Однако исследования показали, что к его основному заболеванию добавился COVID-19", - сообщили родные фотохудожника.

Ранее мы писали, за минувшие сутки в Одесской области COVID-19 диагностировали у 2 406 человек.

210 жителей региона выздоровели, четверо – скончались от осложнений.

Сегодня в Украине зафиксирован исторический антирекорд по заболеваемости коронавирусом – 34 тысячи 408 заболевших за одни сутки.

Вместе с тем, 342 человека попали в больницу, еще 144 – скончались от осложнений.

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