О смерти прославленного одессита, который умер спустя пять дней после своего юбелея, сообщает
Как рассказали родственники фотохудожника, после рождественских праздников Сидорского госпитализировали в Еврейскую больницу, а спустя неделю у него появились симптомы ОРВИ.
После выявления коронавируса пациента перевели в ковид-отделение. Состояние мужчины ухудшалось и несколько дней назад его поместили в реанимацию, где он умер рано утром 27 января.
Родственники говорят, что свой юбелей Леонид Сидорский отмечал в больнице. 22 января ему исполнилось 80 лет.
Галкин, засняв жующую Аллу Пугачеву на домашней кухне, показал, что они едят "Сколько той жизни"
Евгений Кошевой на редком фото показал старшего брата, который уехал из Украины: "Там такие люди ценны"
Появились кадры задержания 20-летнего Рябчука, расстрелявшего сослуживцев в Днепре: "Очень опасный"
Осадчая поведала о радостном событии в жизни своего кума Потапа: "До слез"
Мужа известной украинской певицы подозревают в серьезном преступлении: "Грозит до 12 лет тюрьмы"
«Мы надеялись, что скоро будет выписка. Он так хотел вернуться домой и встретиться с друзьями… Однако исследования показали, что к его основному заболеванию добавился COVID-19", - сообщили родные фотохудожника.
Ранее мы писали, за минувшие сутки в Одесской области COVID-19 диагностировали у 2 406 человек.
210 жителей региона выздоровели, четверо – скончались от осложнений.
Сегодня в Украине зафиксирован исторический антирекорд по заболеваемости коронавирусом – 34 тысячи 408 заболевших за одни сутки.
Вместе с тем, 342 человека попали в больницу, еще 144 – скончались от осложнений.
Напомним, что в Одессе начнут вакцинировать в аптеках: первые подробности
Как сообщала Politeka, одесситы побежали за прививкой в трамвай, выстроилась очередь: видео происходящего
Также Politeka писала, беда не утихает на Одесчине: почти полсотни жертв за сутки