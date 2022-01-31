Одесская область оказалась на пороге «красной» зоны карантина, жесткие ограничения могут ввести уже на этой неделе.

Данные обнародовала пресс-служба Минздрава Украины в понедельник, 31 января.

В Одесской области загружены порядка 66% коечных мест для больных коронавирусом. Кром того, в последние три дня в Одесской области превышен коэффициент новых случаев инфицирования. Всё это намекает на новый локдаун.

По всей видимости, в течении нескольких дней Одесская область может перейти из «оранжевой» зоны карантина в «красную».

Отметим, что по последним данным на Одечине выявлено 1412 новых заболевших коронавирусной инфекцией за сутки. Скончались от последствий вируса 5 человек. Сейчас Одесская область находится в пятерке лидеров.

На первом месте Львовская область (2934), на втором месте — Хмельницкая (2092), на третьем — Житомирская (1576). Замыкают пятерку Одесская (1412) и Сумская (1331).

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