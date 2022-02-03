Как сообщили на сайте судебных решений, мужчина обязан заплатить денежную компенсацию пострадавшему сержанту полиции.
Так, в ноябре прошлого года полицейский приехал на вызов, чтобы угомонить пьяного дебошира.
При виде правоохранителей обвиняемый стал вести себя агрессивно и нецензурно выражаться. Также он пытался дотронуться к оружию копа.
Когда стражи порядка применили слезоточивый газ и надели на мужчину наручники, он успел укусить одного за палец.
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На суде мужчина признал свою вину.
В итоге судья обязал обвиняемого выплатить полицейскому 1577 гривен за имущественный ущерб и пять тысяч гривен за моральный. Также ему дали год испытательного срока.
Ранее мы писали, у семьи известного одесского бизнесмена суд решил изъять дорогой автомобиль. Причиной конфискации элитной иномарки послужили долги. Жена предпринимателя не поверила в законность изъятия и заявила, что полиция служит дьяволу.
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