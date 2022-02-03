В Одесской области неадекватный мужчина укусил за палец полицейского, Белгород-Днестровский районный суд вынес приговор по этому делу.

Как сообщили на сайте судебных решений, мужчина обязан заплатить денежную компенсацию пострадавшему сержанту полиции.

Так, в ноябре прошлого года полицейский приехал на вызов, чтобы угомонить пьяного дебошира.

При виде правоохранителей обвиняемый стал вести себя агрессивно и нецензурно выражаться. Также он пытался дотронуться к оружию копа.

Когда стражи порядка применили слезоточивый газ и надели на мужчину наручники, он успел укусить одного за палец.

На суде мужчина признал свою вину.

В итоге судья обязал обвиняемого выплатить полицейскому 1577 гривен за имущественный ущерб и пять тысяч гривен за моральный. Также ему дали год испытательного срока.

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