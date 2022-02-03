Жестокое избиение произошло на днях в городе Измаиле. Об этом сообщили в
64-летний мужчина набросился на своего отца, он избил его железным совком, а когда 84-летний пострадавший потерял сознания и упал на пол, нападавший бросил его одного и ушел.
Далее, он рассказал об инциденте своей родственнице, которая вызвала полицию.
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Тем временем полицейские нашли предмет, которым мужчина избивал своего отца. Железный совок был весь в крови.
Сейчас суд избрал меру пресечения злоумышленнику в виде круглосуточного домашнего ареста. Идет следствие. За умышленное нанесение тяжких телесных повреждений сыну грозит от 5 до 8 лет тюремного срока.
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