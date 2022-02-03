Медики борются за жизнь пожилого жителя Одесской области, которого отправил в кому родной сын.

Жестокое избиение произошло на днях в городе Измаиле. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.

64-летний мужчина набросился на своего отца, он избил его железным совком, а когда 84-летний пострадавший потерял сознания и упал на пол, нападавший бросил его одного и ушел.

Далее, он рассказал об инциденте своей родственнице, которая вызвала полицию.

Престарелого мужчину госпитализировали в больницу, он впал в кому, а медики борются за его жизнь.

Тем временем полицейские нашли предмет, которым мужчина избивал своего отца. Железный совок был весь в крови.

Сейчас суд избрал меру пресечения злоумышленнику в виде круглосуточного домашнего ареста. Идет следствие. За умышленное нанесение тяжких телесных повреждений сыну грозит от 5 до 8 лет тюремного срока.

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